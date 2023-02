Mathieu van der Poel wil er in zijn achtertuin alsnog een knalwinter van maken: “Als je het WK wint, doet al de rest er niet meer toe”

Veldrijden Van der Poel toont in Besançon dat hij klaar is voor het WK: “Volgende week zijn er veel scenario’s mogelijk”

Mathieu van der Poel heeft er een geslaagde generale repetitie opzitten. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck was oppermachtig in Besançon en is samen met Wout van Aert dé topfavoriet om volgende week de wereldtitel in de wacht te slepen.

29 januari