Mathieu van der Poel stelt door lichte trainingsachterstand crossdebuut week uit en start zo in Dendermonde meteen met duel tegen Van Aert

Een banale crash, was het. Maar wel eentje met impact. De diepe vleeswonde aan de knie, die Van der Poel vorige week opliep tijdens een bostraining, zorgt voor een kleine ‘setback’ in zijn schema. Vier dagen later dan voorzien vervoegde hij de ploegmaats van Alpecin-Fenix op de eerste trainingsstage in het Oost-Spaanse Benicassim. Het duurde even voor de blessure geheeld was, wat er voor zorgde dat de Nederlander zijn specifieke crosstrainingen niet naar behoren kon afwerken. De voorbije dagen zat Van der Poel weliswaar in het zadel, maar scherpte hij louter zijn basisconditie aan op de weg. Van fietsen in zand of modder of op andere ondergronden was totaal geen sprake. Gisteravond keerde hij vanuit Benicassim terug naar huis, wat hem in staat stelt om de komende dagen wél opnieuw vol te focussen op het veld.