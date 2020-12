Mathieu van der Poel: “Niet verwacht zo snel alleen te zitten”

Na tien minuten was het over en out voor de concurrentie. Dan vertrok MVDP op avontuur. "Ik werd wel wat geholpen door de lekke band waarmee Wout van Aert af te rekenen had. Die viel zo weg. Ik wou hem natuurlijk niet meer in de wedstrijd laten komen en daarom ging ik wat harder op de pedalen trappen en het tempo wat hoger leggen. Ik hoorde dat Eli Iserbyt de kop had genomen in de achtervolging, maar die zou gevallen zijn. Wellicht een elleboogbreuk? Oei, dat is slecht nieuws. Zeer spijtig voor hem."