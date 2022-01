Mathieu van der Poel laat littekenweefsel weghalen aan de knie: “Logisch om het nu te doen”

VeldrijdenOmdat hij toch niet mag koersen, maakte Mathieu van der Poel van de verplichte rust gebruik voor een lichte operatie aan de knie. In het ziekenhuis in Herentals werd afgelopen zaterdag littekenweefsel weggenomen, ontstaan na een val op training in november.

De ingreep gebeurde afgelopen zaterdag en werd uitgevoerd door dokter Toon Claes. Er moest littekenweefsel worden verwijderd. Dat ontstond na een valpartij van Van der Poel in november op training. Volgens een communiqué van de ploeg liep Van der Poel bij die val een scheurtje op in het kapsel van de knieschijf.

Als gevolg daarvan ontstond littekenweefsel dat schuurde over het bot, aldus nog de mededeling. Van der Poel ondervond daar geen hinder van, het was ook pijnloos. Maar mogelijk zou dat littekenweefsel problemen veroorzaken in de toekomst. Vandaar de ingreep, die de ploeg als proactief omschrijft. Na controle bij dokter Claes blijkt de ingreep geslaagd.

Opvallende pleister

Zijn val zorgde ervoor dat Mathieu later dan gepland een rentree maakte in het veldrijden. De regerende wereldkampioen zou op 18 december in het Nederlandse Rucphen zijn eerste cross deze winter rijden. Eén dag later werd hij aan de start verwacht van de WB-cross in Namen. Die terugkeer werd, omwille van zijn bewuste val op training, één week verlaat, naar de WB-cross in Dendermonde op 26 december.

Van der Poel reed daar met een opvallende pleister op de knie. Ook dat was een voorzorgsmaatregel, nadat wat dood vlees weg was gesneden uit de wonde.

De ingreep aan de knie heeft geen uitstaans met de hinder die Mathieu van der Poel nu al maanden ondervindt aan de rug. Dat is een aanslepend probleem waarvan de laatste episode is dat Van der Poel verstek moet geven voor het wereldkampioenschap veldrijden eind januari in het Amerikaanse Fayetteville.

Van der Poel reed twee crossen deze winter. Na Dendermonde nam hij ook deel aan de cross in Heusden-Zolder. Die wedstrijd reed hij niet uit.

Van der Poel klaagde in 2021 in verschillende episodes over de rug. In mei nam hij deel aan de WB mountainbike in het Duitse Albstadt. Rugproblemen daar schreef hij toe aan de overgang van het wielrennen op de weg naar een nieuwe positie op de mountainbike.

Hij viel vervolgens hard in de eerste ronde van de olympische mountainbikerace in Tokio. Van der Poel gaf op, keerde teleurgesteld naar huis en gaf forfait voor de Benelux Tour, ook omwille van de rug.

In september maakte hij zijn rentree in de Antwerp Port Epic, een wedstrijd die hij won. Hij raakte net op tijd klaar voor deelname aan het WK wielrennen in Leuven (achtste) en voor Parijs-Roubaix (derde). Dat was zijn laatste wedstrijd tot 26 december, de cross in Dendermonde.

Verplichte rust

En nu is MvdP opnieuw voor onbepaalde tijd out. Medisch onderzoek wijst op een zwelling van de tussenwervel, in medische termen heet dat bulging. De Nederlandse veelwinnaar wordt tot rusten verplicht tot hij volledig pijnvrij is. Een operatie aan de rug dringt zich tot nader order niet op. Van der Poel is ook niet mee gereisd naar Benicassim in Spanje, waar zijn ploeg op dit moment op stage is.

