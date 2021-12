Mathieu van der Poel heeft nog 5 weken om klaar te geraken voor het WK: “Er is geen reden tot paniek”

VeldrijdenMathieu van der Poel heeft zijn eerste cross van het nieuwe seizoen niet gewonnen. Tot een duel met Wout van Aert is het ook niet gekomen. Er waren geen verrassingen in Dendermonde. Dat hoefde ook niet voor Van der Poel. Het WK is de enige wedstrijd die er voor hem deze winter toe doet.

Tot halverwege hield Mathieu van der Poel in Dendermonde gelijke tred met Wout van Aert. Soms kwam de wereldkampioen zelfs een keer voor de Belgische kampioen rijden. Maar na halfkoers vielen de dingen in de plooi. Wout van Aert reed weg van Mathieu van der Poel en die kloof werd steeds groter. Van Aert won, Van der Poel werd tweede, aan de streep bedroeg het verschil tussen beide renners 49 seconden.

Dat krijg je dan, wanneer je zoals Van Aert op 4 december in Boom aan het crossseizoen bent begonnen, en niet zoals Mathieu van der Poel toch 26 december in Dendermonde hebt gewacht om je eerste cross te rijden. Of wanneer je zoals Van Aert toch een winter zonder problemen doormaakt, beter dan zoals Van der Poel een pijnlijke rug in orde te moeten krijgen en daar bovenop ook nog een keer bent thuis gekomen van de training met een diepe wonde aan de knie.

Mathieu van der Poel is met achterstand aan het seizoen begonnen kortom. Zijn val op de knie kostte hem twee keer vijf dagen training, zei de wereldkampioen. “Er was van binnen iets geraakt. Ik moest eerst een ontsteking laten genezen.”

‘MVDP’ had normaal vorige week zaterdag in Rucphen en zondag in Namen moeten rijden. “Het was echt wel nodig om mijn rentree uit te stellen. Ik ben blij met die beslissing. Het was ook nodig om later te starten omdat ik lang gerust heb na het seizoen.”

Zijn tweede plaats in Dendermonde vond hij meer dan bevredigend. Wat had hij meer kunnen verwachten? “Ik mis hardheid. Ik kon wel een tempo rijden, maar diep kon ik niet gaan. Ik kon mezelf niet genoeg pijn doen en me vast bijten in het wiel. Het is niet raar, als je ziet hoe goed Van Aert de voorbije weken was. Ik ben nog blij dat ik zo lang kon meegaan op dit parcours. Op de rijdende stukken was ik zeker niet slecht. Na de loopstukken kwam ik moeilijker op gang. Er is nog werk.”

Er volgt nu een intensief crossprogramma voor Mathieu van der Poel. Maar de tijd dringt. Nog vijf weken is het tot het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Fayetteville. Vijf weken is genoeg, zegt Van der Poel. “Er is geen reden tot paniek. Ik ga nog crossen en er zit nog een stage tussen. Na de kerstperiode en na de stage zal het verschil groot zijn. Conditioneel zal ik er dan helemaal staan.”

