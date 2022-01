Mathieu van der Poel geopereerd aan knie in ziekenhuis van Herentals: “Logisch om het nu te doen”

Over iets meer dan twee weken wordt in het Amerikaanse Fayetteville gestreden om de wereldtitel veldrijden, maar dat zal zonder titelverdediger Mathieu van der Poel zijn. De Nederlander sukkelt nog steeds met een rugprobleem en moest na amper twee crossen (Dendermonde en Zolder) al een punt achter zijn crossseizoen zetten. Zelfs achter het klassieke voorjaar op de weg staat nog een vraagteken. Rusten tot de pijn helemaal verdwenen is, dat is de boodschap.

Toch onderging Van der Poel geen operatie aan de rug, maar aan de knie. “Bij een vroegere valpartij was een scheurtje in het kapsel van de knieschijf gekomen”, klinkt het bij Alpecin-Fenix. “En als gevolg van dat scheurtje was er littekenweefsel ontstaan waarin een verharde streng schuurde over het bot. Momenteel was dat pijnloos en hinderde het hem niet, maar richting de toekomst was dit nu het goede moment om proactief weg te nemen. Deze operatie stond los van de rugblessure waarvan Van der Poel momenteel herstellende is.”