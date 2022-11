Mathieu van der Poel duikt het veld in: neem jij de viervoudige wereldkampioen op in jouw Gouden Cross-ploeg?

Gouden CrossZondag maakt Mathieu van der Poel zijn langverwachte rentree in het veld. De viervoudige wereldkampioen komt aan de start van de Wereldbekermanche in Hulst. Samen met Wout van Aert - op wie we nog een week moeten wachten - is Van der Poel de duurste renner in de Gouden Cross , maar hij is een garantie op veel punten. Neem jij onze noorderbuur op in jouw (nieuwe of bestaande) Gouden Cross-ploeg? Of neem je een risico en laat je Van der Poel links liggen?

Vorig seizoen zagen we hem amper aan het werk in de wintermaanden door een vervelende rugblessure, maar Mathieu van der Poel is terug helemaal de oude en is klaar om de tegenstand in de vernieling te rijden. “Als ik start, is het om te winnen”, zei hij gisteren op een persconferentie. Van der Poel staat zaterdag nog niet aan de start in Kortrijk, maar neemt een dag later wel deel in het Nederlandse Hulst.



De renner van Alpecin-Deceuninck wil eind december maar wat graag zijn vijfde wereldtitel veroveren. “Als je niet vanaf de start van het crossseizoen begint en niet in aanmerking komt voor de klassementen, heb je maar één doel: het WK. Het wil niet zeggen dat ik de rest niet wil winnen, maar het WK wordt een prestige. Zeker omdat het in Hoogerheide is, wat het speciaal maakt voor mij.”



De volledige veldritkalender van Van der Poel: 27/11: Hulst - Wereldbeker

03/12: Boom - Superprestige

04/12: Antwerp - Wereldbeker

05-14/12: stage in Spanje

17/12: Val di Sole - Wereldbeker

23/12: Mol - Exact Cross

26/12: Gavere - Wereldbeker

27/12: Heusden-Zolder - Superprestige

28/12: Diegem - Superprestige

30/12: Loenhout - Exact Cross

03/01: Herentals - X2O Trophy

05/01: Koksijde - X2O Trophy

08/01: Zonhoven - Wereldbeker

09/01-19/01: stage in Spanje

22/01: Benidorm - Wereldbeker

28-29/01: nog te bepalen

05/02: Hoogerheide - Wereldkampioenschappen

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © Photo News

