Malaise in de cross, ook bondscoach Vanthourenhout ziet geen licht aan einde van de tunnel: “Meisjes gaan liever turnen of paardrijden”

veldrijden Escaleren­de coronasitu­a­tie zet ook WK veldrijden in Oostende op de helling

12 oktober Corona rules. En brengt nu ook het WK veldrijden 2021 in gevaar. In Oostende vragen ze zich af of organiseren in de huidige omstandigheden wel zin heeft. Een overlegmeeting met minister van Sport Ben Weyts (N-VA) moet zondag duidelijk maken wat er precies kan. “Voorlopig blijven we uitgaan van een WK eind januari”, aldus Peter Van den Abeele, Head of Off-Road van de UCI.