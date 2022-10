Maak kans op 5.000 euro: stel jouw droomploeg samen en speel mee met de Gouden Cross

Van der Poel, Van Aert, wereldkampioen Pidcock, Hermans, Vermeersch en Merlier duiken pas later in het veld en ook bij de vrouwen is het nog even wachten op Marianne Vos. Welke renners en rensters zullen profiteren? En wie neem je dus best op in je Gouden Cross-ploeg? Michael Vanthourenhout (24 miljoen euro) won in Kruibeke en in Meulebeke. Eli Iserbyt (26 miljoen euro) maakte dan weer het zegegebaar in Beringen. Bij de vrouwen trok Fem van Empel (23 miljoen euro) zowel in Kruibeke als in Beringen aan het langste eind. Europees kampioene Lucinda Brand (26 miljoen euro) mocht juichen in Meulebeke. Kortom: een breed veld met heel wat keuzemogelijkheden voor jouw ultieme ploeg.