Lucinda Brand, mantelzorger voor ouders én ‘leading lady’ van de cross, gaat opnieuw voor WK-goud: “Ik was al vroeg heel fanatiek”

Veldrijden Sweeck wint in Hamme voorlaat­ste test op WK na prangende sprint met Aerts, Pidcock in slotronde tegen de vlakte

Laurens Sweeck heeft de Flandriencross in Hamme, de zesde manche van de X²O Trofee, gewonnen. Hij klopte Toon Aerts in een prangende sprint met twee. Tom Pidcock viel in de slotronde letterlijk weg vooraan. Die andere WK-favoriet, Eli Iserbyt, werd derde.

22 januari