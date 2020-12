Lucinda Brand heerst in Boom, al kwam er wel een boete aan te pas na incidentrijke fietswissel

Het parcours in Boom lag er lastig bij, een beetje modderig, al waren het vooral de hoogtemeters die zich onderweg zouden laten voelen. Laura Verdonschot was er niet bij, de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal was ziek.

De start was voor Ceylin del Carmen Alvarado, met Sanne Cant in haar wiel. De Belgische kampioene dook als tweede het veld in, maar zou daarna steeds meer terrein verliezen en niet in de top tien eindigen.

Na Alvarado was het Denise Betsema die het commando overnam. Al vroeg scheidde zich een trio af: Betsema, Alvarado en Lucinda Brand. Betsema ging in de eerste ronde hevig tekeer in de zandbak en sloeg een kloofje op haar rivalen. De wereldkampioene en Brand keken tegen een achterstand van vier seconden aan bij in het indraaien van ronde twee.

Alvarado dichtte het gat, we kregen opnieuw drie leiders. Het viel even stil, waardoor Puck Pieterse en Annemarie Worst even opnieuw aanpikten, maar toen Alvarado versnelde moesten ook zij er opnieuw af.

Ook Betsema bekocht haar snelle start, het was Alvarado die naar het eind van de tweede ronde het verschil maakte en met een handvol seconden voorsprong de derde ronde indook. In geen tijd verzamelde ze een mooie voorsprong. De wereldkampioene leek gewonnen spel te hebben, tot plots de motor van Brand opnieuw aansloeg.

De Nederlandse veelwinnares pikte opnieuw aan en het duo vocht een spannend duel uit voor de zege. In de strijd om de derde plek volgde Betsema al op 20 seconden bij het indraaien van de voorlaatste ronde. Het duo liep steeds verder uit, even was er wel een klein oponthoud toen Alvarado door een fietswissel van Brand in de materiaalpost ten val kwam.

Brand wachtte daarna wel op de wereldkampioene, maar het vet was bij die laatste van de soep. Brand maakte het verschil op de hellende stroken en soleerde naar de zege. Alvarado moest vrede nemen met een tweede plaats, Betsema eindigde als derde.

Boete voor Brand na fietswissel

De incidentrijke fietswissel bij de dames in de manche van de Superprestige in Boom levert Lucinda Brand een boete op. Dat raakte bekend na afloop van de veldrit. De Nederlandse winnares moest zich verantwoorden bij de jury en kreeg een boete van 120 Zwitserse frank. “Ik weet nog niet om hoeveel het gaat”, zei ze na de wedstrijd. “Maar blijkbaar heb ik een regel overtreden. Het was niet opzettelijk, maar ik begrijp deze beslissing.”

Na de wedstrijd wist Brand niet hoe hoog het bedrag was, maar met 120 Zwitserse Frank komt de Nederlandse van Baloise Lions er nog goedkoop vanaf. Brand gooide bij een fietswissel in de materiaalpost haar fiets voor die van Alvarado, die daardoor bijna ten val kwam en opgehouden werd. “Het was een vervelende samenloop van omstandigheden”, reageerde de Nederlandse. “Iedereen weet dat ik niet de snelste ben in de materiaalpost en niet zo snel op mijn fiets zit. Dus als ik moet wachten op haar opsprong en dan zelf nog moet wisselen, dan zit ik op vijf meter. Mijn inschatting was dat onze mecaniciens niet zo strak achter elkaar stonden en er ruimte was. Die inschatting maak je in een split second, ik dacht dat we elkaar nog konden kruisen. Maar ik maakte dus de foute keuze, want we stonden te dicht op elkaar. “

“Het is jammer, dat was mijn bedoeling niet. Ik wou dat het niet was gebeurd, maar het enige wat ik kon doen na die materiaalzone was wachten op Ceylin. Ik heb toen ook mijn excuses aangeboden, want zo wil je een concurrente niet uitschakelen. Ik hoop niet dat mensen denken dat ik dat wel wilde en ik begrijp ook wel dat Ceylin nu even kwaad is.”

Alvarado: “Ik ben wel een beetje kwaad”

Ceylin del Carmen Alvarado moet haar leidersplaats delen met Lucinda Brand na de Superprestige in Boom. Beide dames tellen 71 punten. Annemarie Worst volgt al op 8 punten. Brand: “Ik merkte dat ik sterker was op de lastigere, hellende stukken en Ceylin del Carmen Alvarado in de afdalingen. Dat maakte het heel lastig om een gat te slaan. Gelukkig lukte dat in de finale wel en kon ik het volhouden tot het eind”, hijgde ze nog na. “Jammer van dat incident in de materiaalzone, maar daarvoor heb ik mijn excuses al aangeboden.”

“Lucinda was vooral bergop sterk”, klappertande de wereldkampioene. “Maar ik ging dan weer goed in de afdalingen. Alleen verloor ik op het eind mijn concentratie na dat incident en dus sta ik hier een beetje met een dubbel gevoel. Ik was sterk, maar door dat akkefietje raakte ik van mijn melk. Ik was enorm gefocust en opeens gebeurde er iets wat je niet verwacht en dus verloor ik mijn concentratie. Ik moest terug in het ritme komen, maar dat lukte me niet al te best. Het is jammer. Ik ben nu wel een beetje kwaad. Het is stom dat het gebeurde, maar ik kan er nog weinig aan veranderen. Ik stond plots stil en dat was vervelend.”

