LIVE. Wordt het wél spannend bij de beloften? Thibau Nys: “We zijn met vier jongens enorm aan elkaar gewaagd”

Veldrijden Roodhooft geeft laatste stand van zaken over rugblessu­re Van der Poel: “Mathieu kan niet trainen, dat is verschrik­ke­lijk vervelend”

Mathieu van der Poel last na zijn opgave in Dendermonde een noodgedwongen pauze in. De wereldkampioen raakt maar niet verlost van die pijnlijke rug. Voor de Azencross van Loenhout gaf Christoph Roodhooft, sportdirecteur bij Alpecin-Fenix, een stand van zaken.

30 december