LIVE WK VELDRIJDEN. Wat een schouwspel: Van Aert houdt Van der Poel in het vizier na lekke band!

WK veldrijden Opnieuw Nederland boven: Lucinda Brand pakt regenboog­trui na pittig duel met Worst en Betsema

30 januari De verwachte Nederlandse suprematie. Na de vele ereplaatsen is Lucinda Brand de nieuwe wereldkampioene in het veldrijden. Ze klopte landgenotes Annemarie Worst en Denise Betsema na een spraakmakend duel in Oostende. Sanne Cant viel samen met titelverdedigster Alvarado al in de eerste bocht, kon nooit strijden om de medailles en werd achtste.