LIVE WK VELDRIJDEN. Thibau Nys: “Ik ben hier om te winnen” - Bondscoach Vanthourenhout en Sweeck gaan parcours al eens verkennen

Uw gids voor het WK veldrijden: is het parcours nu in het voordeel van Van Aert of van Van der Poel? En wie rijdt in welke categorie?

Komend weekend is Hoogerheide het toneel voor de wereldkampioenschappen veldrijden. De apotheose van de crosswinter, met bij de mannen elite het verwachte titanenduel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Heeft u nog geen kennisgemaakt met het parcours? Of weet u niet precies wie (en in welke categorie) aan de start verschijnt? Met onderstaande gids bent u helemaal mee!

16:56