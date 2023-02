LIVE WK VELDRIJDEN. Ook vandaag grijs weer in Hoogerheide, maar grote regen blijft uit - Van Aert en Van der Poel doen straks ultieme verkenning

WK veldrijden Adrie van der Poel en Niels Albert draaien al warm voor het WK veldrijden: “Wij konden nog rustig op restaurant gaan, dat kunnen Wout en Mathieu niet meer”

Hoogerheide, dat is Adrie van der Poel die zijn laatste cross reed. Dat is zijn zoon Mathieu die vijf keer won. En dat is Niels Albert die, minder dan drie maanden nadat zijn milt was verwijderd, wereldkampioen werd. Zondag wordt in Hoogerheide de moeder van alle veldritduels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel gereden. Vader Adrie en Niels Albert kijken vooruit. “Ik leg die balken waar ik wil. Dat heeft niks te maken met Wout of met Mathieu.”

3 februari