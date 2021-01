LIVE WK VELDRIJDEN. Kan Sanne Cant opboksen tegen Nederlandse dames? “Podium zou heel straf zijn”

WK veldrijdenTimo Kielich heeft België een bronzen medaille geschonken op het WK veldrijden voor beloften. Goud was voor de Nederlander Pim Ronhaar, die er halfweg vandoor ging en solo over de streep kwam in Oostende. Titelverdediger Ryan Kamp - ook een Nederlander - werd tweede. Lees er HIER meer over. Om 15u10 beginnen de vrouwen elite eraan. De Nederlandse suprematie, of kan Sanne Cant verrassen? Volg het LIVE!