LIVE WK VELDRIJDEN. D-day voor Eli Iserbyt en co, Stijn Vlaeminck in Fayetteville: “Belgen gaan koers sámen hard moeten maken”

WK veldrijdenDe dag van de waarheid is aangebroken. Belgisch kopman Eli Iserbyt gaat vandaag (vanaf 21u30 onze tijd) op zoek naar zijn eerste wereldtitel bij de profs. Zijn grote uitdager (en de grote favoriet): Tom Pidcock. Of krijgen we een verrassende wereldkampioen? Het antwoord volgt vanavond. Ook de junioren mannen en beloften vrouwen strijden vandaag om de regenboogtrui. Gisteren al kregen we een Belgische masterclass bij de beloften én pakte Marianne Vos haar achtste wereldtitel. Alle actie uit Fayetteville volgt u in onderstaande liveblog!