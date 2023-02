LIVE WK VELDRIJDEN. Beresterke Thibau Nys voert onemanshow op en is wereldkampioen bij de beloften: “Perfecte race gereden”

VELDRIJDEN INTERVIEW. Tomas Van Den Spiegel over het succes en de gebreken van de Wereldbe­ker: “De kalender is te vol, dáár ligt de zwakte van deze sport”

Cross, dat is Vlaanderen en gedaan. Fout! Benidorm en Dublin hebben bewezen dat het veldrijden ook levensvatbaar is buiten onze regiogrenzen. Grote baas van Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel over het succes en de gebreken van de nieuwe Wereldbeker. “Wij willen over veel spreken, maar wat zeker niet de bedoeling kan zijn, is dat er minder Wereldbekermanches komen en dat hun plaats dan ingenomen wordt door nog meer Vlaamse wedstrijden.”

