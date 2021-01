LIVE WK VELDRIJDEN. Beloften begonnen aan hun WK, meteen een Belgische medaille?

Veldrijden Van Aert kan met goed gevoel op stage vertrekken, maar: “Beetje pijnlijk dat ik Sarah en Georges al moet achterla­ten”

16 januari “Ik ga er dubbel zo hard van genieten”, vertelde Wout van Aert voor zijn eerste cross in de Belgische driekleur. Het werd meteen ook z'n eerste zege in de tricolore. Van Aert kan zo met vertrouwen naar het WK toeleven: “Op het BK had ik nog niet het gevoel dat ik wou, maar vandaag voelde ik me al veel beter.”