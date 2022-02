LIVE. Wie wint Ethias Cross in Maldegem? Dames nu aan zet, juniorewereldkampioene Backstedt versus de Nederlandse vrouwen

Wk veldrijden Oranje domineert bij vrouwen beloften: Pieterse klopt Van Anrooij in de sprint, onfortuin­lij­ke Van Empel derde

Puck Pieterse (19) heeft zich in Fayetteville tot wereldkampioen veldrijden bij de vrouwen beloften gekroond. In een ‘sprint à deux’ klopte ze haar landgenote Shirin van Anrooij met een klein wiel. Met ook nog Fem van Empel - die pech kende in de slotronde - op de derde plaats kleurde het podium volledig oranje.

30 januari