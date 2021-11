LIVE. Wereldbeker-leider Iserbyt duikt als eerste het veld in, wie wint in Tabor?

EK veldrijden Eli Iserbyt weet ook dag na het EK veldrijden niet waar het mis liep: “Ik moet nu niet panikeren”

Eli Iserbyt was de uittredende kampioen en de grote favoriet voor het Europees kampioenschap veldrijden in Drenthe. Omdat alle ogen op hem gericht waren, viel zijn totale off-day op de VAM-berg des te harder op. Ook één dag later vindt Iserbyt de verklaring niet.

8 november