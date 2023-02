LIVE WAASLANDCROSS. Vier leiders strijden om de zege in Sint-Niklaas

Wout van Aert drukt alle hetze de kop in: “Dit parcours is echt klasse en qua veiligheid een voorbeeld”

“Ik ben toch licht nerveus.” Gelukkig zei Wout van Aert het zelf, want aan zijn lichaamstaal viel er niks van te merken. Chill, complexloos en soms zelfs wat verveeld door de vragen over de balken op het WK-parcours. “Ja, Mathieu springt net iets beter over de balken dan ik, maar we moeten er niet meer van maken dan wat het is. Een balk.”