LIVE VELDRIJDEN. Ze zijn vertrokken! Wie houdt Van der Poel van de zege in de sneeuw van Val di Sole?

Veldrijden Gretige Mathieu van der Poel duikt met ambitie het veld in: “Als ik start, is het om te winnen”

Zijn pronostiek voor Nederland-Ecuador is 3-1 en hij ziet zijn vaderland verder doorstoten dan België op het WK. Mathieu van der Poel had ook gewichtige zaken te vertellen voor de start van zijn cross-winter: over zijn rug, het mentale front na het hotel-incident in Australië en zijn honger. “Ik was vragende partij om nu al te beginnen.”

24 november