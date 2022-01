LIVE VELDRIJDEN. Wie tankt één week voor het WK vertrouwen in Hoogerheide?

Veldrijden Wout van Aert past voor WK veldrijden in Fayettevil­le: “Moeilijke­re keuze dan gedacht”

Wout van Aert (27) rijdt zondag, op het BK in Middelkerke, zijn laatste cross van deze winter. Voor het WK in Fayetteville, eind deze maand, past hij. “Met pijn in het hart”, gaf hij na zijn achtste seizoenszege in Herentals toe. “Maar in deze fase van mijn carrière wil ik andere dingen winnen.”

