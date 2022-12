LIVE VELDRIJDEN. Weer pech! Mecaniciensvod draait in derailleur Van Aert

VELDRIJDEN Linkerbeen van Iserbyt 10 procent zwakker dan rechter­been door rugproble­men

Twee derde plaatsen - in Kortrijk en in de Wereldbekermanche van Hulst op zondag - afgelopen weekend voor Eli Iserbyt. Het resultaat in Nederland kostte hem de leidersplaats in de Wereldbeker. De West-Vlaming blijkt nog altijd last hebben van ischialgie.

28 november