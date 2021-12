LIVE VELDRIJDEN. Wat een ontknoping bij de vrouwen: Vos knalt na ferme remonte op paaltje, Van Empel wint - hoe doet Van Aert het in Val di Sole?

Veldrijden Adrie van der Poel is totaal niet verrast: “Ik voorspelde één minuut voor Wout. Het werden er twee...”

Adrie van der Poel, vader van Mathieu - die pas op 18 december zijn rentree maakt in het veld -, is helemaal niet verrast over de demonstratie van Wout van Aert in Boom. “Zoals ik voorspeld had”, vertelt hij bij VTM Nieuws. “Ik zei vorige week tegen de vader van Toon Aerts dat Wout met één minuut voorsprong zou winnen. Dáár zat ik er wel naast. Want het werden er twee... (Van Aert finishte met een voorsprong van 1'40", red.). We hebben Wout de voorbije weken kunnen volgen want hij zet al zijn gegevens op Strava. Hij deed best veel trainingsarbeid met veel crosstrainingen. We konden er de klok op gelijkzetten dat hij vandaag een topprestatie zou afleveren.”

4 december