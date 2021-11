LIVE VELDRIJDEN. Wat brengt de VAM-berg op het EK? Meisjes junioren aan zet, topfavoriete Backstedt alleen weg

Veldrijden Oppermach­ti­ge Iserbyt pakt achtste zege van het seizoen na demonstra­tie op de Koppenberg: “Ideale cross gereden”

Een oppermachtige Eli Iserbyt (24) heeft op de Koppenberg de eerste manche van de X2O Badkamers Trofee naar zijn hand gezet. De Europese kampioen reed Toon Aerts na twee ronden klink uit het wiel. Voor Iserbyt - die ook gisteren in Overijse won - was het al de achtste overwinning van het seizoen. En meteen ook de derde op rij op de Koppenberg. “Daar was ik zeker mee bezig.”

1 november