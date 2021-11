LIVE VELDRIJDEN. Verstrynge versnelt uit ruime kopgroep van twaalf, bijna alle Belgen voorin

Veldrijden Thibau Nys maakt volgende maandag rentree in Koppenberg­cross bij U23, ook EK-selectie is binnen: “Extra basistrai­ning zal op korte termijn renderen”

Stiekeme hoop wordt werkelijkheid. Thibau Nys (18) duikt volgende maandag, in de Koppenbergcross, opnieuw het veld in. Nys jr. is hersteld van de sleutelbeenbreuk die hij op 10 oktober opliep in de WB-manche in het Amerikaanse Waterloo. Ook zijn selectie voor het EK U23, één week later in Wijster (Drenthe), is bij deze een feit.

25 oktober