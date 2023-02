LIVE VELDRIJDEN. Van Empel showt regenboogtrui in Krawatencross, bij mannen kan Iserbyt optie nemen op eindzege in X2O Badkamers Trofee

KIJK. Wout van Aert wipt tijdens verkenning vlot over veelbespro­ken balkjes: “Makkie”

Deze voormiddag ging Wout van Aert in Hoogerheide het parcours verkennen. Onze landgenoot waagde zich onder meer aan de veelbesproken balkjes op het parcours en daar ging hij vlot over. “Makkie”, hoorden omstaanders onze landgenoot roepen (niet in bovenstaande video).

4 februari