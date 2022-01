LIVE VELDRIJDEN. Van Aert staat voor enorm karwei na vroege kettingproblemen!

Veldrijden Van Aert blijft de sterkste: Van der Poel moet zich bij comeback in Dendermon­de halfweg gewonnen geven

Vier op vier voor Wout van Aert. De Belgische kampioen was in Dendermonde de betere van een wederoptredende Van der Poel. De wereldkampioen was op de afspraak, maar Van Aert was nog een maatje te groot. Toon Aerts was een verdienstelijke derde, de rest kwam in een zware cross amper in het stuk voor.

