LIVE VELDRIJDEN. Van Aert is op geen foutje te betrappen in Val di Sole, Pidcock op weg naar podium

Veldrijden Michael Vanthouren­hout door zware verkoud­heid ook niet aan de start in WB-manche van Koksijde

Michael Vanthourenhout start straks ook in de Wereldbekermanche van Koksijde niet. De 27-jarige veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal is nog niet hersteld van zijn zware verkoudheid. Daardoor kwam Vanthourenhout gisteren niet in actie in de vierde manche van de Superprestige in Merksplas. Nadat hij eerder Gieten, Ruddervoorde en Niel liet schieten heeft hij in dat klassement geen plek te verdedigen. In de Wereldbeker staat hij echter vijfde. Vanthourenhout probeert nu goed uit te zieken voor komend weekend. Zaterdag 27 november is het de Urban Cross in Kortrijk (X²O Badkamers Trofee), een dag later de Wereldbekermanche in Besançon. Wellicht neemt hij ook de Superprestigewedstrijd in Boom (4/12) op in zijn programma - dat was niet voorzien.

21 november