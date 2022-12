LIVE VELDRIJDEN. Profiteert Van Aert van afwezigheid van Van der Poel in Dublin? Pidock: “Echt wel een parcours voor Wout”

VELDRIJDEN “Zondag was een trainings­dag”: onze columnist weet dat winnen niet het grote doel was voor Van der Poel

Hij kwam, hij zag en... hij won. Mathieu van der Poel is ‘back in business.’ De Nederlandse alleskunner maakte zondag in Hulst een geslaagde rentree in het veld. Dat zag ook Niels Albert, die niet verbaasd is dat Van der Poel nadien nog wat kilometers ging lopen: “Alles wat hij en Van Aert en Pidcock de komende weken doen, is met één doel voor ogen: wereldkampioen worden”, aldus Niels Albert, op wie een andere renner indruk maakt: “Dit heb ik in geen jaren van hem gezien.”

