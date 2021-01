LIVE VELDRIJDEN. Op naar nieuw duel tussen Van Aert en Van der Poel in Hulst?

Veldrijden De veldrijder in Wout van Aert is helemaal terug: “Hier kan ik van genieten”

28 december Ze zijn dun gezaaid, de renners die houden van modder en wind en regen en smerigheid. Wout van Aert (26) is zo’n coureur. Hij won met een ouderwetse voorsprong van 2:49 de WB-cross in Dendermonde. De veldrijder in Wout van Aert is weer helemaal terug.