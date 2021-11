LIVE VELDRIJDEN. Net niet voor de Belgen: Kamp is Europees kampioen, Nys en Vandeputte mee op podium - Volg nu de wedstrijd bij de vrouwen

Na de Europese kampioenentrui bij de beloften op de weg, ook die in het veld voor Thibau Nys? Het was al een straf nummer dat hij na een sleutelbeenbreuk als schaduwfavoriet aan de start kon komen. De topfavorieten, dat waren de Nederlanders op eigen bodem: Ryan Kamp en wereldkampioen Pim Ronhaar.

Het was die laatste die als eerste de knuppel in het hoenderhok gooide bij de beloften. Rouiller schoof mee, maar na twee ronden liep alles weer samen. En dat was eigenlijk het verhaal van de hele wedstrijd. De ene prik na de andere volgde elkaar op, maar echt afscheiding kwam er nooit op het snelle parcours in Wijster.

Nu was het eens Ronhaar, dan weer Kamp. Of de Brit Mason of één van de Belgen. Feit was wel dat op Gerben Kuypers na alle landgenoten halverwege de wedstrijd in de ruime kopgroep van 12 vertegenwoordigd waren. Het moest dus al redelijk mislopen, wou het niet tot één of meerdere medailles komen.