LIVE VELDRIJDEN. Brand herrijst bij ingaan slotronde, ook Cant in running voor zege

WK Veldrijden Roger De Vlaeminck is zeker van z'n stuk: “Zonder lekke band, wint Wout!”

1 februari Hij was de enige die al heel vroeg zijn nek durfde uitsteken. “Wout van Aert wordt Belgisch én wereldkampioen!”, was Roger De Vlaeminck in de aanloop naar het BK in Meulebeke overtuigd. Zijn hart bloedde dan ook toen Van Aert in de derde ronde plots lek reed.