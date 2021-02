LIVE VELDRIJDEN. Blijft Iserbyt overeind in slotmanche X²O-trofee in Brussel?

WK Veldrijden Ronhaar baseerde zegegebaar op Van Aert: “Maar hoop dat Mathieu wint” - Kielich teleurge­steld: “Kwam om te winnen”

30 januari De eerste trui van dit WK in Oostende gaat naar Nederland. Pim Ronhaar is de gelukkige. De Nederlander kwam na een knappe solo als eerste over de meet. Opvallend: voor zijn vreugdegebaar haalde hij inspiratie bij... Wout van Aert.