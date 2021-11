LIVE VELDRIJDEN. Backstedt heerst bij meisjes junioren, straks nog beloften en vrouwen aan zet?

Veldrijden “Benieuwd wie hiervoor klacht indiende”: commotie na fietswis­sel Michael Vanthouren­hout blijft uiteinde­lijk zonder gevolg

Even was er na de WB-cross in Fayetteville consternatie omdat Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) een fout gemaakt zou hebben tijdens een fietswissel. De UCI-commissarissen onderzochten de zaak uitvoerig, bekeken de televisiebeelden maar riepen Michael Vanthourenhout uiteindelijk toch uit tot derde in de uitslag.

14 oktober