LIVE. Vanthourenhout en Sweeck maken er koppeltijdrit van, kan rest nog een vuist maken in Maldegem?

WK veldrijden Aaron Dockx grijpt net naast wereldti­tel bij de junioren: “Alles gedaan zoals de bondscoach vooraf gezegd had”

De Zwitser Jan Christen (17) is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij de junioren. In Fayetteville ging onze landgenoot Aaron Dockx, die vanaf de start in de voorposten streed, mee met de Zwitser en met de Brit Nathan Smith naar de streep. Dockx zette van ver de sprint in, maar moest in Christen zijn meerdere erkennen. De Nederlandse topfavoriet David Haverdings kwam na een val in de tweede van zes ronden niet meer in het stuk voor. “De cross kon niet perfecter verlopen", sakkerde Dockx na de aankomst.

31 januari