LIVE. Van Aert, Sweeck, Hermans en Vanthourenhout rijden aan het front in Azencross

Veldrijden Ook in het veld slaat hij toe: Tourwin­naar Pogacar wint cross in Slovenië

Tourwinnaar Tadej Pogacar (23) heeft vandaag een veldrit gewonnen in z’n thuisland Slovenië. In Ljubljana klopte hij onder anderen Luka Mezgec - prof bij Team BikeExchange. Pogacar had in het slot zelfs de tijd om zijn armen in de lucht te steken en te vieren met het publiek (zie video).

26 december