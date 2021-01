LIVE. Van Aert solo op weg naar eerste zege in de Belgische driekleur

VeldrijdenMet de Zilvermeercross in Mol krijgen de renners vandaag een ideale voorbereiding voor het WK veldrijden, eind deze maand in Oostende, voor de kiezen. Wout van Aert is bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Toon Aerts dé topfavoriet voor de zege straks. Maakt hij die rol waar? Volg het hier straks LIVE vanaf 15u!