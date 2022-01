LIVE. Van Aert op zoek naar nieuwe zege in zijn achtertuin

Veldrijden Waarom schoenwis­sels steeds vaker voorkomen in het veldrijden: “Draaiknop­sys­teem breekt makkelij­ker dan klitten­band”

Denise Betsema in Boom. Quinten Hermans tot twee keer toe zelfs, in Overijse en Namen. En ook Wout van Aert werd er op nieuwjaarsdag in de GP Sven Nys in Baal mee geconfronteerd: een schoenwissel. “Ik kon niet anders. Want de sluiting van mijn linkerschoen was stuk na die valpartij”, klonk het na afloop. Vaste kost, lijkt het stilaan te zijn geworden in het veldrijden. Daar is een simpele en logische verklaring voor.

