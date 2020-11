LIVE. Van Aert en co zijn eraan begonnen in Tabor, wie wint eerste Wereldbekermanche?

Veldrijden Toon Aerts superont­goo­cheld omdat eerbetoon aan overleden oma niet lukt: “Ik raakte elke ronde meer in paniek”

24 november Het werd hem zondag even allemaal te veel. Toon Aerts (26) verdween na de cross in Merksplas zonder een woord te zeggen in zijn camper. Te ontgoocheld na zijn vierde plaats, te zeer overmand door verdriet na het overlijden van zijn oma. 24 uur later raapte hij zijn moed weer bij mekaar. “Ik wilde te graag winnen voor de familie en voor ‘moemoe’.”