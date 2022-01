LIVE. Thibau Nys vijfde bij rentree: “Hard afgezien, exact wat ik nodig had” - Tanken Belgen vertrouwen in voorlaatste test van WK?

Veldrijden Eli Iserbyt pleit alsnog voor aparte mobilhome(s) op WK in Fayettevil­le, want “één besmetting kan alle Belgen elimineren”

Wout is weg. Tijd voor Eli Iserbyt (24) om nog eens te winnen in de voorlaatste WB-manche in Flamanville. Zeker nu het WK met rasse schreden nadert. Dé opdracht straks in Amerika: topfavoriet Tom Pidcock verslaan. En... een dreigende omikronvariant.

16 januari