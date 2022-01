LIVE. Tanken Belgen vertrouwen in voorlaatste test richting WK? - Nys maakt rentree na val op BK

VeldrijdenDe Flandriencross in Hamme is de voorlaatste test voor het WK. Met onder meer Tom Pidcock, Eli Iserbyt en Toon Aerts - ruim leider in het X2O Trofee-klassement - komen alle (overgebleven) grote namen aan de start. Bij de beloften maakt Thibau Nys zijn rentree na zijn val op het BK. Wie tankt vertrouwen richting Fayetville? Volg alle ontwikkelingen in onderstaande liveblog.