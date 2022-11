LIVE. Sweeck is duidelijk de sterkste, Pidcock heeft het moeilijk

Veldrijden In afwachting van uitspraak over dopingtest laat Toon Aerts z’n haar bewust groeien: “Met een correcte haaranaly­se kan je wel wat bewijzen”

Toon Aerts (28) wacht nog steeds op een uitspraak over een afwijkende dopingtest in januari. In de tussentijd laat de geschorste veldrijder zijn haar groeien. Niet uit protest, wel als potentieel bewijsmateriaal. Toxicoloog Jan Tytgat legt uit: “Als je haar 24 centimeter lang is, kan je effectief twee jaar terug gaan in de tijd.”

19 september