LIVE. Sweeck enige topper aan de start in Leuven, wie wint bij de vrouwen?

VeldrijdenHet veldritcircus strijk vandaag neer in Leuven voor de vijfde wedstrijd in de reeks Ethias Crossen. Door de verre verplaatsing naar de Wereldbeker in Tabor morgen geven heel wat toppers forfait. Titelverdediger Laurens Sweeck is de grootste naam aan de start. U volgt de wedstrijd live op deze pagina, de wedstrijd is vanaf 13u35 ook te zien op VTM.