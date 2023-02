LIVE SUPERPRESTIGE. Van der Haar, Sweeck en Iserbyt maken er een mooie driestrijd van

Van der Poel legt Van Aert erop in razendspan­nen­de sprint en haalt met vijfde wereldti­tel zijn gram in Hoogerhei­de

Mathieu van der Poel heeft zijn vijfde wereldtitel veldrijden beet. De Nederlander haalde het voor eigen volk in Hoogerheide na een razendsnelle en vooral prangende cross. In een sprint man tegen man legde hij eeuwige rivaal Wout van Aert erop. Van Aert strandde in het wiel, Eli Iserbyt finishte op ruime afstand als derde op het WK veldrijden.

