LIVE. Spannende strijd in Merksplas: wie wint vierde manche van Superprestige?

Veldrijden Iserbyt demon­streert op de Koppenberg en doet gouden zaak: “Nu wil ik Europees kampioen worden”

31 oktober Eli Iserbyt heeft in de Koppenbergcross getoond dat hij de beste veldrijder van het moment is. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal stak er met kop en schouders bovenuit en haalde het ruim voor Lars van der Haar. Toon Aerts verloor bijna anderhalve minuut en doet zo een slechte zaak in het X2O Badkamers-klassement. Bij de vrouwen waren de bloemen voor de Nederlandse Annemarie Worst.