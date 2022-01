LIVE. Onder impuls van Pidcock is Aerts zijn voorsprong kwijt, ook Sweeck verschijnt vooraan

BK veldrijden Hoop doet leven voor Van Aerts’ concurren­ten (ook al is het maar 1%): “Natuurlijk kan ik Van Aert verslaan. Als alle sterren gunstig staan. Én de maan. Én Mars”

“99%”, schat Jurgen Mettepenningen de titelkansen in van Wout van Aert, zondag op het BK veldrijden in Middelkerke. Blijft over: één procentje ijdele hoop, gedragen door drie outsiders voor het geval Van Aert met haar en huid wordt verslonden door een tienkoppig monster dat plots opdoemt uit de Noordzee. Je weet maar nooit… Van “hooguit zilver” over “ik ga ervan uit dat hij gewoon niet te kloppen is” tot “ik hoop dat z’n voorsprong onder de minuut blijft”; de drie outsiders over hun titelkansen.

