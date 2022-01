LIVE. Nys, Wyseure of iemand anders: wie wint bij de beloften? - Van Aert: “De anderen zullen het mij wel proberen moeilijk maken”

Veldrijden Mathieu van der Poel zet punt achter crosssei­zoen: “Een echte domper, maar lange rustperio­de is enige remedie”

Het veldritseizoen van Mathieu van der Poel (26) zit erop. De wereldkampioen blijft sukkelen met de rug en hervat vandaag niet in Herentals. Ook NK en WK moeten wijken. Dat bevestigt nu ook zijn team Alpecin-Fenix. “Het is een domper, maar de enige remedie is een lange rustperiode”, zegt Van der Poel.

5 januari